Kahraman Şehit Samet Çakır dualarla yâd edildi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla, 17 Ekim 2015'te Hakkari'de çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Samet Çakır için düzenlenen anma törenine katıldı. Sülüklü Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, şehit Çakır'ın aziz hatırası dualarla yâd edildi.

'EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Şehit yakınlarıyla bir araya gelen Başkan Genç, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canını feda eden kahramanların hatıralarını yaşatmanın ve geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. Genç, "17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nü idrak ediyoruz hem de vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit düşen hemşehrimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Samet Çakır kardeşimizi şehadet yıl dönümünde kabri başında dualarla yâd ediyoruz. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı en büyük emanet, vatanımız ve aziz milletimizdir. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, geride bıraktıkları ailelerine ve emanetlerine sahip çıkmak hepimizin en önemli görevlerinden biridir" dedi.

Başkan Genç, başta Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Samet Çakır olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı; şehit ailelerine sabır ve şükranlarını sundu. Anma programı, şehit Çakır'ın kabrine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.