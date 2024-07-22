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Giriş Tarihi: 22.7.2024 13:03 Son Güncelleme: 22.7.2024 13:27

Kahramanın kızına otobüste anlamlı doğum günü sürprizi

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada 7 yol önce şehit olan Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer’in 10 yaşındaki kızı Ayşegül’e sürpriz doğum günü düzenlendi. Yolcu otobüsü ile Ankara’ya giderken otobüs personeli tarafından pasta üfletilen küçük Ayşegül çok mutlu olduğunu ifade etti. Kahraman Özer’in operasyon sırasında Türk bayrağı olmayan bir okulun bahçesindeki direğe tırmanıp, Türk bayrağı astığı, şehadete ermeden önce de son sözünün kızının adı olduğu belirtildi.

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Kahramanın kızına otobüste anlamlı doğum günü sürprizi

Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer, 2017 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin eşi Huriye ve kızı Ayşegül yolcu otobüsü Ankara'ya seyahat ederken büyük bir sürprizle karşılaştı.

Otobüs firması çalışanları otobüsü durdurup, 10 yaşına giren şehit kızı Ayşegül'e doğum günü pastası üfletti. Büyük şaşkınlık yaşayan küçük Ayşegül, çok mutlu olduğunu ifade etti. Firma yetkilileri otobüsün arka koltuğuna da şehidin fotoğrafını koyup, etrafını çiçeklerle donattı.

SON SÖZÜ KIZININ ADI OLMUŞ

Kahraman Selçuk Özer'in operasyondayken bir okulun bahçesindeki direkte Türk bayrağı olmadığını fark edip, 'Bayraksız okul mu olur?' diyerek üzerinde taşıdığı Türk bayrağını direğe tırmanıp, dalgalandırdığı belirtildi. Şehit Özer'in şehadete ermeden önceki son sözünün ise kızının adı olduğu öğrenildi.

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Kahramanın kızına otobüste anlamlı doğum günü sürprizi
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