Kahramanın kızına otobüste anlamlı doğum günü sürprizi

Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer, 2017 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin eşi Huriye ve kızı Ayşegül yolcu otobüsü Ankara'ya seyahat ederken büyük bir sürprizle karşılaştı.

Otobüs firması çalışanları otobüsü durdurup, 10 yaşına giren şehit kızı Ayşegül'e doğum günü pastası üfletti. Büyük şaşkınlık yaşayan küçük Ayşegül, çok mutlu olduğunu ifade etti. Firma yetkilileri otobüsün arka koltuğuna da şehidin fotoğrafını koyup, etrafını çiçeklerle donattı.

SON SÖZÜ KIZININ ADI OLMUŞ

Kahraman Selçuk Özer'in operasyondayken bir okulun bahçesindeki direkte Türk bayrağı olmadığını fark edip, 'Bayraksız okul mu olur?' diyerek üzerinde taşıdığı Türk bayrağını direğe tırmanıp, dalgalandırdığı belirtildi. Şehit Özer'in şehadete ermeden önceki son sözünün ise kızının adı olduğu öğrenildi.