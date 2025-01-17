Kahramankazan’da yaşlı adam yangında can verdi

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi İbrahim Çavuş Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 5. katında yaşayan Yusuf Gültaş'ın (93) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Babasına akşam yemeğini getiren oğlu Ufuk Gültaş (63), yoğun dumanla karşılaşınca itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri de evlerini tahliye etti.

Babasını kurtarmak için eve giren Ufuk Gültaş, dumandan etkilendi. Gültaş, sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yusuf Gültaş'ın öldüğü belirlendi.

Emekli bekçi olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.