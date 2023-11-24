’’Kahramanlar-29’’ operasyonunda 39 gözaltı

3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ''Kahramanlar-29'' operasyonu kapsamında 39 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 17 ilçede 40 adrese; Diyarbakır Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2 adrese, Bolu'da 1 adrese olmak üzere toplam 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör şüphelisi 39 şahsın yakalandığını açıkladı.
İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-29" Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 3️⃣9⃣ şüpheli şahıs yakalandı ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 24, 2023
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
TERÖRİSTLERİ VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİ İNLERİNDE YAKALAYIP… pic.twitter.com/ytp1tUHiX2