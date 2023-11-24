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Giriş Tarihi: 24.11.2023 17:00

''Kahramanlar-29'' operasyonunda 39 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen ''Kahramanlar-29'' operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensubu 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

’’Kahramanlar-29’’ operasyonunda 39 gözaltı

3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ''Kahramanlar-29'' operasyonu kapsamında 39 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 17 ilçede 40 adrese; Diyarbakır Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2 adrese, Bolu'da 1 adrese olmak üzere toplam 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör şüphelisi 39 şahsın yakalandığını açıkladı.

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''Kahramanlar-29'' operasyonunda 39 gözaltı
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