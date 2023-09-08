Kahramanmaraş Afşin’e imar müjdesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı ilçelerden olan Afşin'de bir yandan devletin TOKİ kanalı ile yaptığı kalıcı konutlar yükselirken bir yandan da vatandaşların ve müteahhitlerin konutları belirlenen kriterlere uygun olarak yapmalarını sağlayacak inşaat ruhsatı verme işlemleri başlatıldı. Afşin Belediyesi 6 Şubat depreminden etkilenen 11 il ve tüm ilçeleri arasında imar ve inşa çalışmalarının startını veren ilk ilçe oldu.

BAKANLIĞIN KRİTERLERİ ESAS ALINDI

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven yaptığı açıklamada "Verilen imar izni ile birlikte TOKİ binaları haricinde vatandaşların da mütaahitler aracılığı ile kişisel yaptıracağı konutlar sayesinde yapılaşmanın hızla artmasının kira fiyatlarına da olumlu yönde etkisi olacağını biliyoruz. Afşin gibi zor kış koşullarına sahip ilçelerde konut krizinin çözümü konusunda verdiğimiz imar izni ile normalleşmenin daha hızlı olacağından şüphemiz yok. Diğer il ve ilçelerin de en kısa zamanda normalleşmelerini dilerim" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda inşaat faaliyetlerine de başladık" diye konuştu.

AFŞİN HIZLA NORMALLEŞEN BİR İLÇE OLUYOR

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Jeolojik etüdleri bitirip, plan tadilatını hızla tamamladıklarını ve çalışmalara Şubat ayının ikinci haftası itibariyle başladıklarını belirterek; "Afşin'de vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ve güvenli evlere kısa sürede sahip olmaları ve taşınmaları elzem bir konudur. İlçemizde ikamet edecek hemşerilerimiz için kolları sıvadık. TOKİ'nin yapımı devam eden kalıcı konut inşaatlarının yanında özel yapıların da inşaat ruhsatı aşamasına gelebilmesi için gerekli çalışmaları yapıp hızla normalleşen bir ilçe olduk" dedi.