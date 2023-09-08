Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş Afşin’e imar müjdesi
Giriş Tarihi: 8.9.2023 14:26 Son Güncelleme: 8.9.2023 14:31

Kahramanmaraş Afşin’e imar müjdesi

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin’de deprem sonrası normalleşme için vatandaşa müjde niteliğinde olan açıklama, ilçe belediyesinden geldi. Afsin Belediyesi, ilçede imar inşaa faaliyetlerinin başladığını ve imar ruhsatlarının verildiğini açıkladı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş Afşin’e imar müjdesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı ilçelerden olan Afşin'de bir yandan devletin TOKİ kanalı ile yaptığı kalıcı konutlar yükselirken bir yandan da vatandaşların ve müteahhitlerin konutları belirlenen kriterlere uygun olarak yapmalarını sağlayacak inşaat ruhsatı verme işlemleri başlatıldı. Afşin Belediyesi 6 Şubat depreminden etkilenen 11 il ve tüm ilçeleri arasında imar ve inşa çalışmalarının startını veren ilk ilçe oldu.

BAKANLIĞIN KRİTERLERİ ESAS ALINDI

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven yaptığı açıklamada "Verilen imar izni ile birlikte TOKİ binaları haricinde vatandaşların da mütaahitler aracılığı ile kişisel yaptıracağı konutlar sayesinde yapılaşmanın hızla artmasının kira fiyatlarına da olumlu yönde etkisi olacağını biliyoruz. Afşin gibi zor kış koşullarına sahip ilçelerde konut krizinin çözümü konusunda verdiğimiz imar izni ile normalleşmenin daha hızlı olacağından şüphemiz yok. Diğer il ve ilçelerin de en kısa zamanda normalleşmelerini dilerim" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda inşaat faaliyetlerine de başladık" diye konuştu.

AFŞİN HIZLA NORMALLEŞEN BİR İLÇE OLUYOR

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Jeolojik etüdleri bitirip, plan tadilatını hızla tamamladıklarını ve çalışmalara Şubat ayının ikinci haftası itibariyle başladıklarını belirterek; "Afşin'de vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ve güvenli evlere kısa sürede sahip olmaları ve taşınmaları elzem bir konudur. İlçemizde ikamet edecek hemşerilerimiz için kolları sıvadık. TOKİ'nin yapımı devam eden kalıcı konut inşaatlarının yanında özel yapıların da inşaat ruhsatı aşamasına gelebilmesi için gerekli çalışmaları yapıp hızla normalleşen bir ilçe olduk" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! "Fotoğraf çektirip gittiler"
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti! İşte konuşulan rakamlar
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
OVP milyonların cebine yansıyacak! Sabit gelirliye konut ikinci emekliliğe destek
4 hastanın ölümünden yargılanıyor! Sabıkalı doktor hayatını kararttı: "Ömrümü elimden aldı"
Kaynanayla İstanbul turu
Sırra kadem basmıştı! Selena'nın Selin'i yıllar sonra çıktı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
Karadeniz gazından bir güzel haber daha! Ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş Afşin’e imar müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA