Kahramanmaraş merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu! 22 tutuklama

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, DAEŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler 6 Ekim'de Kahramanmaraş İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda 39 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 34 cep telefonu, 33 sim kart, 8 laptop, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı, 2 USB bellek, 13 defter, 84 yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitap, 5 tabanca, 251 silah fişeği, 6 av tüfeği, 123 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.