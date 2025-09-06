Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş şehidine son görev! Şehit babasının yanına defnedildi
Mersin'de silah arızasını gidermeye çalışırken şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Karapınar, memleketi Kahramanmaraş'ta 2018 yılında şehit düşen babasının yanında toprağa verildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Karapınar (28), merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu şehit düştü.

Mersin'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderilen Şehit Mustafa Karapınar için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Abdülhamit Han Camii'nde düzenlenen törene Kahramanmaraş Vali Vekili Hicabi Aytemur, Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, protokol mensupları, meslektaşları, şehidin yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Tören, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın helallik alması ve cenaze namazını kıldırmasıyla birlikte şehidin naaşının Şeyh Adil Şehitliğinde babasının yanına defin edilmesiyle sona erdi.

