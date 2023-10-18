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Giriş Tarihi: 18.10.2023 18:19 Son Güncelleme: 18.10.2023 18:20

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Kilit Operasyonunda Piyade Onbaşı Alican Güneş (25) şehit oldu.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Görevli gittiği Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen Alican Güneş'in ailesine acı haber verilirken, şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde 10'uncu Komanda Tugayı 3'üncü Komando Taburu 1'inci Komando bölüğünde sözleşmeli Piyade Onbaşı olarak görev yapan Alican Güneş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Kilit operasyonunda görevlendirildi. Dün gece operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada ağır yaralandı.

Güneş, helikopter ile Sahra Sıhhiye Hastanesine getirildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı. Şehidin naaşının tören düzenlendikten sonra memleketine uğurlanacağı ve yarın kılınan cenaze namazından sonra toprağa verileceği belirlendi. Ayrıca şehidin bekar ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
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