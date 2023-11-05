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Giriş Tarihi: 5.11.2023 00:07 Son Güncelleme: 5.11.2023 00:30

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Van’da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Samet Bektaş (22) şehit oldu. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki ailesine verildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Van'ın Başkale ilçesinde hudut bölüğünde görev yapan Sözleşmeli Er Samet Bektaş, bölücü terör örgütü mensuplarının önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kazandere Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, naaşının tören düzenlendikten sonra memleketine uğurlanacağı ve yarın kılınan cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi. Ayrıca şehidin bekar ve 2 kardeşinin olduğu öğrenildi.

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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
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