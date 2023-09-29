Kahramanmaraşlı galerici depremden kaçtı, Antalya’da cinayete kurban gitti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulans ile Alparslan Yıldız ile kardeşi Teber Yıldız özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Alparslan Yıldız 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.