Kahramanmaraşlı galerici depremden kaçtı, Antalya’da cinayete kurban gitti

Korkunç olay Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi'nde 23 Eylül Cumartesi sabahı saat 03.00 sularında meydana geldi. Kendi işyerinin karşısında silahlı kişi veya kişiler Alparslan Yıldız ve kardeşi Teber silahla ateş etti. Vücudunun değişik yerlerine mermi isabet eden Yıldız kardeşler ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen ambulans ile Alparslan Yıldız ile kardeşi Teber Yıldız özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Alparslan Yıldız 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.