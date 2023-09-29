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Giriş Tarihi: 29.9.2023 16:56 Son Güncelleme: 29.9.2023 17:02

Kahramanmaraşlı galerici depremden kaçtı, Antalya’da cinayete kurban gitti

Antalya’da geçtiğimiz cumartesi gecesi silahlı saldırıya uğrayan Yıldız Galeri’nin sahibi Alparslan Yıldız (44) uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı saldırıda Alparslan’ın kardeşi Teber Yıldız (35) yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kahramanmaraşlı galerici depremden kaçtı, Antalya’da cinayete kurban gitti

Korkunç olay Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi'nde 23 Eylül Cumartesi sabahı saat 03.00 sularında meydana geldi. Kendi işyerinin karşısında silahlı kişi veya kişiler Alparslan Yıldız ve kardeşi Teber silahla ateş etti. Vücudunun değişik yerlerine mermi isabet eden Yıldız kardeşler ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulans ile Alparslan Yıldız ile kardeşi Teber Yıldız özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Alparslan Yıldız 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Cenazeyi almaya gelen Alparslan Yıldız'ın yakınları yeğenlerinin depremden sonra galerisini Kahramanmaraş'tan Antalya'ya taşıdığını burada da cinayete kurban gittiğin söyledi.

AFŞİN'E GÖTÜRÜLDÜ

Otopsi işlemlerinin ardından 4 çocuk babası Alparslan Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine götürüldü. Polis olayın alacak verecek meselesi yüzünden kaynaklandığını cinayet faillerinin tespit edildiğini söyledi.

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Kahramanmaraşlı galerici depremden kaçtı, Antalya’da cinayete kurban gitti
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