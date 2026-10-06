Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu davasında anne ve babanın tutukluluğu sürüyor!

ANNE VE BABANIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Mahkeme ayrıca, önceki ara kararların aynen devamına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi. Karar, oy birliğiyle verilirken ailelerin avukatı Özcan Kara kararı değerlendirdi. Kara, "Okul saldırısı davasının 4 Eylül tarihinde duruşması yapılmıştı ve Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi şüpheli Uğur Mersinli tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vermişti. Bu karara itirazımız üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi annenin tekrar tutuklanmasına karar vermişti. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk değerlendirme kararı verdi. Bu kararında mahkemenin vurguladığı, kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle hem anne, hem de babanın tutukluluk haline oy birliği ile karar verdi. Bu anlamda adaletin tecelli ettiğini düşünüyorum" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör