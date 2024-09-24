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Giriş Tarihi: 24.9.2024 16:58 Son Güncelleme: 24.9.2024 17:06

Kahramanmaraş'ta bir genç, kız arkadaşını öldürüp canına kıydı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 26 yaşındaki Yusuf Bektaş, tartıştığı kız arkadaşını sokakta tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta bir genç, kız arkadaşını öldürüp canına kıydı

Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi Kümbet Mahallesi'nde Yusuf Bektaş (26), sokak ortasında kız arkadaşı Yaren Küçük ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Bektaş, Yaren Küçük'ü tabancayla vurdu. Ardından aynı silahı başına doğrultarak ateşleyen Bektaş, yaşamına son verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Yusuf Bektaş ve Yaren Küçük'ün olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cesetler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta bir genç, kız arkadaşını öldürüp canına kıydı
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