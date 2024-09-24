Kahramanmaraş’ta bir genç, kız arkadaşını öldürüp canına kıydı

Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi Kümbet Mahallesi'nde Yusuf Bektaş (26), sokak ortasında kız arkadaşı Yaren Küçük ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Bektaş, Yaren Küçük'ü tabancayla vurdu. Ardından aynı silahı başına doğrultarak ateşleyen Bektaş, yaşamına son verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Yusuf Bektaş ve Yaren Küçük'ün olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cesetler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.