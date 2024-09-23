Kahramanmaraş’ta bir kadın kendisine alkol almaya gitmeyen çobana işkence yaptı

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi Çokaklı bölgesinde bir kadının zihinsel engelli çobana işkence yaptığı görüntülere tepki yağdı. İddiaya göre alkol almak için araziye giden iki kadın, zihinsel engelli çobandan kendilerine markete gidip alkol almasını istedi. Ancak çoban hayvanlarını bırakıp araziden ayrılmak istemedi. Bir çeşmenin başında yaşanan olayda kadınlardan biri önce elini çeşmenin havuzunda ıslatıp daha sonra çıbana tokatlar attı.

Ardından elindeki sopayla çobanının bacaklarına, karnına ve kafasına defalarca vurduğu görüldü. Çobanını çığlıklarına aldırış etmeyen kadının arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Başı kanadığı görülen çobanı zorla kameraya baktıran kadının yaptığı işkenceye tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, yorumlarında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek ; "Lütfen bu olay cezasız kalmasın" dediler. Zihinsel engelli çobanın küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği öğrenilirken, saldırgan kadın ise gözaltına alındı.