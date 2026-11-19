İddiaya göre, Onikişubat ilçesine bağlı Gayberli Mahallesi'nde yaklaşık 7 aydır evinde bulunmayan mülk sahibinin yokluğunda iki katlı eve yerleşen bir kadın, topladığı çeşitli eşya ve atıkları evin içerisine biriktirdi. Zamanla evin odaları ve yaşam alanları çöp yığınlarıyla doldu.