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Giriş Tarihi: 6.10.2026 19:18

Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 39 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 39 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, çok sayıda silah ve elektronik cihaz ele geçirildi.

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AA
Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 39 kişi yakalandı!
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Kahramanmaraş merkezli olarak İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay, Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 39 şüpheli yakalandı, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerdeki aramalarda, 34 cep telefonu, 33 SIM kart, 8 laptop, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı, 2 USB bellek, 13 defter, 84 yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitap, 5 tabanca, 251 fişek, 6 av tüfeği, 123 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.

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Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 39 kişi yakalandı!
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