DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayı görenler, sürücüye tepki gösterdi. Bu sırada olay yerinden geçen jandarma, sürücüyü vatandaşların elinden alarak polise teslim etti. Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör