Olay, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede 'Mamoş' olarak bilinen Mehmet Gökburun, oyuncak arabasını iple çekerek yolda giderken, bir sürücü durdu.
SOKAK ORTASINDA DARP ETTİ
Aracından inen sürücüsü, yolun ortasından gittiğini öne sürdüğü Gökburun'u tekme tokat dövdü.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayı görenler, sürücüye tepki gösterdi. Bu sırada olay yerinden geçen jandarma, sürücüyü vatandaşların elinden alarak polise teslim etti. Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.