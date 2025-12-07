Kahramanmaraş’ta depremzedeler Tevekkeli köy evlerine yerleştirildi

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan mahallede yapımı tamamlanan konutların anahtarları afetzedelere teslim edildi. Vatandaşlar artık kışı sıcak ve güvenli evlerinde geçirecek. Depremin merkez üssü olan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi'nde, afet öncesinde artçı sarsıntılar nedeniyle sık sık gündeme gelen bölgenin taşınma süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldü. Mahallenin üst kısmında yer alan Koç Dağı eteklerindeki sağlam kayalık zeminde 57 köy tipi deprem konutu inşa edildi.

Modern yapısıyla dikkat çeken, 110 metrekare büyüklüğünde ve 3+1 planlı köy evleri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Tüm detayları düşünülerek hazırlanan konutlara afetzedeler yerleşmeye başladı. Kahramanmaraş merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Tevekkeli Mahallesi'nde halkın geçim kaynağı ise tarım ve hayvancılık olarak öne çıkıyor. Yeni yerleşim alanı, bölge halkı için güvenli ve modern bir yaşam alanı sağladı.