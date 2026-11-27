PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada son sözleri sorulan F.G., bir anlık sinirle yaptığını belirtip, pişman olduğunu söyledi. Onur Toy'un ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, F.G.'ye 'Kasten öldürme' suçundan 13 yıl 2 ay hapis cezası verip tutukluluk halinin devamına, E.Ç.'nin ise beraatine karar verdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör