Eve gelen ekipler kadının 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirlerken, komşuları da Sultan Kaplan'ı en son cuma günü gördüklerini söyledi. Yatalak ve demans hastası olan, sesini duyuramadığı için eşinin cesediyle 3 gün yaşamak zorunda kalan Hüseyin Kaplan ise ekipler tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.