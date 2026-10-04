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Giriş Tarihi: 4.10.2026 23:23

Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir halı yıkamacıda meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

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İHA
Kahramanmaraş’ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Alınan bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde bir halı yıkamacıda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre kavgada M.C.K., H.E.Ö. (22) ve M.A.Y. (23) isimli şahısları bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

#ONİKİŞUBAT #KAHRAMANMARAŞ
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Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı
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