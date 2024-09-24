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Giriş Tarihi: 24.9.2024 17:16

Kahramanmaraş'ta korkunç olay: Kız arkadaşını öldürüp yaşamına son verdi

Tüyler ürperten olay Elbistan ilçesinde meydana geldi. Yusuf Bektaş (26), kız arkadaşı Yaren Küçük'ü (21) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

DHA
Kahramanmaraş’ta korkunç olay: Kız arkadaşını öldürüp yaşamına son verdi

Kanlı olay, öğle saatlerinde Kümbet Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Bektaş ile kız arkadaşı Yaren Küçük arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bektaş, yanındaki tabancayla Küçük'e ateş etti. Yakup Bektaş daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan Yaren Küçük de ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük, hastanede hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta korkunç olay: Kız arkadaşını öldürüp yaşamına son verdi
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