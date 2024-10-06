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Giriş Tarihi: 6.10.2024 14:49 Son Güncelleme: 6.10.2024 15:18

Kahramanmaraş'ta otomobil baraja uçtu: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil baraja uçtu. Kazada sürücü Halit Halebi hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta otomobil baraja uçtu: 1 ölü

Merkez 12 Şubat İlçesi İsmailli Mahallesi'ndeki Sır Barajı'na balık avlamaya giden yabancı uyruklu Halit Halebi, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince baraj uçtu. Halebi'nin eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine baraj gölüne 112, jandarma ve balık adamlar sevk edildi.

Kurtarma ekibinin yaptığı aramada Halebi'nin otomobili barajda bulundu. Otomobilden çıkarılan Halit Halebi'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Halebi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta otomobil baraja uçtu: 1 ölü
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