Kahramanmaraş’ta otomobil baraja uçtu: 1 ölü

Merkez 12 Şubat İlçesi İsmailli Mahallesi'ndeki Sır Barajı'na balık avlamaya giden yabancı uyruklu Halit Halebi, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince baraj uçtu. Halebi'nin eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine baraj gölüne 112, jandarma ve balık adamlar sevk edildi.

Kurtarma ekibinin yaptığı aramada Halebi'nin otomobili barajda bulundu. Otomobilden çıkarılan Halit Halebi'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Halebi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.