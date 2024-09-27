Kahramanmaraş’ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Kahramanmaraş Merkez 12 Şubat ilçesi Ayşepınarı Mahallesi'ndeki gölete arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Rıdvan Yaşar, arkadaşlarının uyarısına rağmen serinlemek için gölete girdi. Bir süre yüzen Yaşar, daha sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları sevk edildi. Rıdvan Yaşar'ın balık adamlar tarafından gölette cesedi bulundu. Yaşar'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.