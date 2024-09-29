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Giriş Tarihi: 29.9.2024 23:41 Son Güncelleme: 29.9.2024 23:41

Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Kahramanmaraş’ta arkadaşlarıyla birlikte sulama göletinin kıyısına pikniğe giden 20 yaşındaki Hamza Neccar, serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Hamza Neccar boğularak hayatını kaybetti. Neccar’ın ölümüyle birlikte Kahramanmaraş’ta serinlemek uğruna son 10 günde 3 genç boğularak can verdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Suçatı Mahallesi'ndeki gölete arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden yabancı uyruklu Hamza Neccar, serinlemek için gölete girdi. Bir süre yüzen Yaşar, daha sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları sevk edildi.

Hamza Neccar'ın balık adamlar tarafından gölette cesedi bulundu. Neccar'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Hamza Neccar'ın ölümüyle birlikte son 10 günde gölette boğulan kişi sayısı 3 oldu. 24 yaşındaki Rıdvan Yaşar ve 29 yaşındaki Ahmet Akrağ'da serinlemek için girdikleri göletlerde boğularak hayatlarını kaybetmişti.

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Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu
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