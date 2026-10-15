Kahramanmaraş’ta su isteme tartışması cinayetle sonuçlanmıştı: Davada karar bozuldu

6 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 6 sanık hakkında dava açıldı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5 Mart 2026 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme, Gül Ahmet Irmalı'ya kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. E.N, A.H., V.D. ve Y.Ü'ye maktule yönelik kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. H.D. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.