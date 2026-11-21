Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve esnafın bütçesine katkı sağlayacak yeni bir tarife düzenlemesini hayata geçiriyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplanarak gündemdeki 6 maddeyi görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in talimatları doğrultusunda hazırlanan su tarifelerinde indirim teklifi, Genel Kurul'da kabul edilerek karara bağlandı.

ABONE GRUPLARINA GÖRE İNDİRİM ORANLARI BELLİ OLDU

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak yeni düzenleme, şehir genelindeki farklı abone gruplarına önemli avantajlar sunuyor. Alınan karar doğrultusunda uygulanacak indirim oranları şu şekilde belirlendi:

• Yerleşim Yeri Dışındaki Meskenler: Bu grupta yer alan mesken aboneliklerinin kademe fiyatlarında yüzde 60 oranında indirime gidildi.

• Kırsal Mahalleler: Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki aboneliklerin kademe fiyatlarında yüzde 25 indirim sağlandı.

• İşyerleri: Esnaf ve işletmelere destek olmak amacıyla işyeri aboneliklerinin kademelerinde yüzde 20 oranında indirim yapıldı.

DEPREM KONUTLARI VE ORTAK KULLANIM ALANLARINA KADEME DESTEĞİ

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer başlığı ise deprem sonrası inşa edilen toplu konut alanlarının ortak kullanım abonelikleri oldu. TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen yapılardaki ortak kullanım aboneliklerinde ilk kademe sınırı genişletildi. Daha önce 15 metreküp olan ilk kademe sınırı 50 metreküpe çıkarıldı. Bu düzenleme ile site ve apartmanların ortak kullanım alanlarına yansıyan su faturalarının önemli ölçüde düşmesi hedefleniyor.

20 MİLYAR TL'LİK ALTYAPI YATIRIMINA RAĞMEN VATANDAŞA DESTEK

20 Milyar TL'yi aşan bütçesiyle "Türkiye'nin en büyük altyapı şantiyesi" konumunda bulunan ve dev yatırımların aralıksız sürdüğü Kahramanmaraş'ta, belediyenin su tarifelerinde indirime gitmesi şehir genelinde memnuniyetle karşılandı. Altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu adımla hem esnafın maliyetlerini azaltmayı hem de kırsal ve toplu konut bölgelerindeki vatandaşların fatura yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. KASKİ Genel Kurulu'ndan geçen yeni indirimli su tarifeleri, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren tüm abonelerin faturalarına yansımaya başlayacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör