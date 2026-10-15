Kahramanmaraş’ta üreten çiftçiye ve kadına destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarımsal potansiyelini geliştirmek, üreticilerin maliyetlerini azaltmak ve yöresel ürünlerin ekonomik değerini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal üretimin farklı aşamalarında çiftçilere destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, verimliliği artırmanın yanı sıra çevreye duyarlı üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve yerel değerlerin korunmasına yönelik projeler yürütüyor. Kahramanmaraş'ın köklü üretim kültürünü geleceğe taşımayı hedefleyen çalışmalar, coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması ve kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendiren uygulamalarla çeşitleniyor. Üretimden pazarlamaya uzanan projelerle yerel ekonominin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor.

KABARCIK ÜZÜMÜ'NE ÇEVRE DOSTU KORUMA

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal verimliliği artırmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla biyoteknik mücadele çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesinde yetiştirilen Kabarcık Üzümü'nü tehdit eden salkım güvesine karşı feromon tuzak sistemi uygulanıyor. Toplam 110 üreticiyi kapsayan projeyle üzüm bağlarında verim kayıplarına yol açan zararlıların kontrol altına alınması hedefleniyor. Feromon tuzakları sayesinde kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, ürün kalitesinin korunması ve çevre dostu tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Kabarcık Üzümü'nün üretimini destekleyen uygulama, çiftçilerin ürünlerini korumasına katkı sağlarken sürdürülebilir tarım açısından da önem taşıyor.

31 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLE MARKALAŞMA

Kahramanmaraş'ın tarımsal ve gastronomik zenginliğini ekonomik değere dönüştürmeye yönelik çalışmaların önemli bir bölümünü coğrafi işaretli ürünler oluşturuyor. Kentin sahip olduğu 31 coğrafi işaretli ürün, yöresel üretim kültürünün korunmasına ve Kahramanmaraş'ın marka değerinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Maraş dondurması, biberi, tarhanası, tirşik, andız pekmezi, çörek, fıstık ezmesi, sıkma peynir ve ceviz gibi yöresel ürünler, şehrin gastronomi mirasını yansıtıyor. Bazı ürünlerin Avrupa Birliği tescili alması ise bu zenginliğin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sunuyor. Maraş Sıkma Zeytinyağı, Maraş Zeytini, Maraş Urmu Dutu, Elbistan Lahanası, Göksun Elması ve Maraş Fıstığı başta olmak üzere yaklaşık 50 yeni ürün için coğrafi işaret tescil süreci devam ediyor. Çalışmalarla yöresel ürünlerin özgün özelliklerinin korunması, pazardaki rekabet gücünün artırılması ve yerel üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

KADIN EMEĞİ DİJİTAL PAZARLA BULUŞUYOR

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmanın yanı sıra kadınların üretime ve ekonomik hayata katılımını artıracak projelere de önem veriyor. Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde hayata geçirilen Kahraman Kadın Akademisi, kadınlara eğitim ve girişimcilik alanında yeni fırsatlar sunuyor. Akademi bünyesinde e-ticaret ve girişimcilik, finansal okuryazarlık, dijital vatandaşlık ve güvenlik, kadın hakları, aile içi iletişim, stresle başa çıkma yöntemleri ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda eğitimler düzenleniyor. Sağlıklı beslenme ve kadın sağlığı konularını da kapsayan programlarla kadınların kişisel ve mesleki gelişimleri destekleniyor. Projenin öne çıkan yönlerinden birini kadınlara sunulan dijital satış imkânı oluşturuyor. Akademi aracılığıyla kadınlar, kendi emekleriyle hazırladıkları ürünleri çevrimiçi platformda satışa sunarak daha geniş müşteri kitlelerine ulaşabiliyor. Eğitim ve e-ticaret olanaklarını bir araya getiren Kahraman Kadın Akademisi, kadınların üretimin yanı sıra pazarlama ve satış süreçlerinde de etkin rol almasını destekliyor. Böylece kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi, yerel ürünlerin yeni pazarlara ulaştırılması ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tarımsal üretimi güçlendirmeye ve kadın üreticileri desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi: "Kahramanmaraş, verimli toprakları, köklü üretim kültürü ve yöresel ürünleriyle önemli bir tarımsal potansiyele sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin üretim gücünü artırmak, maliyetlerini azaltmak ve yerel ürünlerimizin ekonomik değerini yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maraş Biberi üreticilerimize sağladığımız 650 bin fide desteğiyle verimliliği artırmayı hedeflerken, Bertiz bölgemizde Kabarcık Üzümü için yürüttüğümüz biyoteknik mücadele çalışmalarıyla çevre dostu üretimi teşvik ediyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizi koruyarak daha geniş pazarlara ulaştırmayı da önemsiyoruz. Kadınlarımızın üretimde ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alması önceliklerimiz arasında. Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve KADEM iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Kahraman Kadın Akademisi ile kadınlarımızın girişimcilik becerilerini geliştiriyor, dijital imkânlardan yararlanmalarını ve ürettikleri ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmalarını destekliyoruz. Üreticimizin emeğinin karşılık bulduğu, kadınlarımızın ekonomik hayatta daha aktif rol üstlendiği bir Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyor, emeğiyle toprağa değer katan tüm kadın çiftçilerimize teşekkür ediyorum."

MARAŞ BİBERİ ÜRETİCİLERİNE 650 BİN FİDE

Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik çalışmalarında, kentin önemli tarımsal değerlerinden Maraş Biberi öncelikli yer tutuyor. Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünleri arasında bulunan Maraş Biberi'nin üretimini desteklemek amacıyla çiftçilere toplam 650 bin adet fide yüzde 100 hibe ile dağıtıldı. Üreticilerin tarımsal girdi maliyetlerini azaltmaya katkı sağlayan destekle mevcut üretim alanlarının korunması, yeni alanların üretime kazandırılması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda Maraş Biberi'nin pazardaki rekabet gücünün geliştirilmesi ve Kahramanmaraş'ın tarımsal kimliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Üreticilerin doğrudan desteklenmesiyle hem çiftçilerin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülmesine hem de şehrin geleneksel üretim değerlerinin korunmasına katkı sunuluyor.

ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA GÜÇLÜ DESTEK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendiren ve yerel ürünlerin ekonomik değerini artıran projelerini sürdürüyor. Maraş Biberi'ne fide desteği, Kabarcık Üzümü bağlarında biyoteknik mücadele ve coğrafi işaretli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla üreticilere katkı sağlanıyor. Kahraman Kadın Akademisi aracılığıyla kadın girişimcilere sunulan eğitim ve dijital satış imkânları ise yerel ürünlerin pazara ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu çalışmalarla sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.