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Giriş Tarihi: 18.10.2023 20:33

Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 10 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

AA
Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 10 yaralı

Göksun- Kahramanmaraş seferini yapan Kamil Kaya idaresindeki 46 K 5030 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Arslanbey Çiftliği mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Kaya hayatını kaybederken araçtaki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kaza yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı.

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Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 10 yaralı
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