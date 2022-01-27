Kahramanmaraş’tan acı haber! Baba öldü, anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Samittin Demir'in doğal gaz kaynaklı karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenirken, gazdan etkilenen Eşi Bedia Gül (33) ve yaşları 8 ile 13 arasında değişen çocukları Aleyna, Efe Seyfullah ve Muhammed Mustafa Demir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Samittin Demir'in cansız bedeni olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

