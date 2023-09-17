Kahreden haberi Bakan Tunç duyurdu ! Tarsus hakimi Salihli’de kaza kurbanı

İzmir-Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Turgutlu yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Tarsus Hakimi İrfan Saraç (47) sevk ve idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Bekir Ali Er(53) yönetimindeki çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Emre Saraç hayatını kaybetti, çocukları Uygar S.(11) ise yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Tarsus Hakimi İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç'ın Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Salihli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tarsus Hakimi İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç için taziye mesajı yayımladı.

Tunç yaptığı açıklamada "Tarsus Hakimi İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç'ın Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdikleri elim trafik kazasında vefat ettiklerini üzülerek öğrendim. Merhum Hakimimize ve merhume eşine Allah'tan rahmet yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kazada yaralanan evlatları Uygar yavrumuza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.