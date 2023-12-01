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Giriş Tarihi: 1.12.2023 04:51

Kahreden kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir tarlada meydana gelen olayda babasının kullandığı traktörün altında kalan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İHA
Kahreden kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Olay, Kuyucak-Nazilli Karayolu üzerinde bulunan bir tarlada akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişi, traktörle tarla sürerken geri manevra yaptığı sırada 1 yaşındaki oğlu Yusuf Halbini'yi görmeyerek ezdi. Çocuğunun çığlığını duyan baba, traktörden indiği sırada oğlunu kanlar içerisinde yerde buldu.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan baba yasa boğuldu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Halbini'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Kahreden kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
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