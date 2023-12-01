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Giriş Tarihi: 1.12.2023 13:29 Son Güncelleme: 1.12.2023 13:32

Kahreden kaza! İşe giden genç kız yaya geçidinde hayatını kaybetti

Bursa’da yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan 21 yaşındaki Esra Uzun, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kahreden kaza! İşe giden genç kız yaya geçidinde hayatını kaybetti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ailesiyle yaşayan Esra Uzun, sabah erken saatlerde çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için yola çıktı. Kurtuluş caddesine geldiğinde yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan genç kıza, o sırada caddeye dönen servis minibüsü çarptı. Şoför Memduh Y., o sırada genç kıza çarptığını fark etmedi. Yoluna devam eden minibüs, Esra Uzun'un üzerinden geçti. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, vatandaşların uyarıyla kaza yaptığını fark eden ve duran servis şoförünü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahreden kaza! İşe giden genç kız yaya geçidinde hayatını kaybetti
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