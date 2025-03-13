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Giriş Tarihi: 13.3.2025 11:23 Son Güncelleme: 13.3.2025 11:23

Kahrmanmaraşta yürek yakan kaza: 9 yaşındaki Berat'ı böyle ölüme götürdü!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Robin Berat Güner, karnesini aldıktan bir gün sonra ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aile, 17 yaşındaki sürücünün ağır cezada yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını talep ediyor.

İHA
Kahrmanmaraşta yürek yakan kaza: 9 yaşındaki Berat’ı böyle ölüme götürdü!

17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI

Kaza, 18 Ocak'ta Elbistan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Robin Berat'a, ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Y.D.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk havaya savrulurken, Y.D. olay yerinden kaçtı. Ancak kısa sürede polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

"OĞLUM KARNE HEDİYESİNİ BİLE ALAMADAN GİTTİ"

Küçük çocuğun annesi Elif Güner, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

"Beraber yaya geçidine girdik, soldan gelen arabaya yol verdik, geçti. Sonra sağa baktık, bir araba daha geldi ve oğluma çarpmasıyla uçması bir oldu. Oğlumun yanına bile gidemedim, yerimden kalkamadım. Oğlum karnesini aldı ama hevesini yaşayamadı, hediyelerini alamadan gitti. Adalet istiyorum, başka anneler benim yaşadığımı yaşamasın. Ha arabayla vurdun ha silahla, ne farkı var?"

Baba İbrahim Güner de, oğlunun ölümüne sebep olan sürücünün ağır cezayla yargılanması gerektiğini belirterek, "Biz adalet istiyoruz. Yaya geçidinden geçmesek nereden geçeceğiz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

MAHKEME 14 NİSAN'A ERTELENDİ

Kazayla ilgili ilk duruşma 3 gün önce Elbistan Adliyesi'nde görüldü. Duruşmada Robin Berat'ın ailesi, sürücünün Asliye Ceza yerine Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, dosyayı incelemek üzere duruşmayı 14 Nisan'a erteledi. Robin Berat'ın ölümü, bölgede büyük üzüntü yaratırken, ailesinin adalet arayışı devam ediyor.

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Kahrmanmaraşta yürek yakan kaza: 9 yaşındaki Berat'ı böyle ölüme götürdü!
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