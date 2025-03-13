Kahrmanmaraşta yürek yakan kaza: 9 yaşındaki Berat’ı böyle ölüme götürdü!

"OĞLUM KARNE HEDİYESİNİ BİLE ALAMADAN GİTTİ"

Küçük çocuğun annesi Elif Güner, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

"Beraber yaya geçidine girdik, soldan gelen arabaya yol verdik, geçti. Sonra sağa baktık, bir araba daha geldi ve oğluma çarpmasıyla uçması bir oldu. Oğlumun yanına bile gidemedim, yerimden kalkamadım. Oğlum karnesini aldı ama hevesini yaşayamadı, hediyelerini alamadan gitti. Adalet istiyorum, başka anneler benim yaşadığımı yaşamasın. Ha arabayla vurdun ha silahla, ne farkı var?"