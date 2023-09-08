Kahve paketlerindeki esrarı ‘Uzi’ yakaladı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente gelen tır ile uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Kente giren tır, polis tarafından uygulama noktasında durduruldu.

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Tırda narkotik köpek 'Uzi' ile yapılan aramada, dorse bölümünde briketler arasına gizlenmiş, 260 kahve paketinde toplam 158 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü İbrahim A. (38) emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde, "Bu paketlerden haberim yoktu. Görünce ben de şaşırdım" dediği öğrenilen İbrahim A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.