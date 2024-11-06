Kahve tutkunlarının buluşma noktası: Türk Telekom Prime Espressolab Roastery

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, genişleyen Espressolab iş birliği hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap veren dijital servislerimiz, inovatif ürün ve hizmetlerimizle her zaman yanlarında olmayı sürdürüyoruz. İnterneti bol tarifelerden, yüksek hızlı ev internetine, seyahatten e-ticarete, otoparktan araç kiralamaya kadar birçok farklı alanda ayrıcalıklar sunduğumuz Türk Telekom Prime markamızla uzunca bir süredir Espressolab noktalarından müşterilerimize her hafta hediye kahve ayrıcalığımız da devam ediyor. Müşterilerimiz tarafından çok beğenilen bu iş birliğimizi Avrupa'nın en önemli kahve deneyim merkezlerinden olan Espressolab Roastery'ye verdiğimiz ismimiz ile taçlandırıyoruz. Buna ek olarak "Türk Telekom Prime Espressolab Roastery"de gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde Türk Telekom Prime müşterilerimize özel yüzde 30 indirim ayrıcalığı da sağlamaya başlıyoruz" dedi.

Espressolab Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, "Espressolab Roastery'de organize ettiğimiz; yoga, pilates, stand-up, tiyatro, sinema, konser, workshop ve atölyelerin birçoğu ücretsiz olarak gençlerle buluşuyor. Oluşturduğumuz co-working alanlar ile öğrenciler ve uzaktan çalışan birçok genç ücretsiz çalışma alanlarının tadını çıkarıyor. Şimdi ise Türk Telekom Prime ile yaptığımız iş birliği ile daha fazlasını çok daha geniş kitlelere sunmaya hazırlanıyoruz. İstanbul'a ve gençlere değer katan bu adımı atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom Prime'ın sunduğu değerli destekle, misafirlerimize daha fazla kültür ve sanat etkinliklerini ücretsiz sunacağız" dedi.

Türk Telekom'un müşterilerinin hayatına değer katan markası Türk Telekom Prime, 'insan odaklı' yaklaşımı ile müşterilerine yeni deneyimler sunmayı sürdürüyor. Türk Telekom'un bol GB'lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra kahveden seyahate, eğlenceden market ve e-ticaret alışverişine kadar birçok alanda müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ayrıcalıklar sunan markası Türk Telekom Prime, Türkiye'nin en yenilikçi kahve zinciri Espressolab ile marka iş birliğinin kapsamını Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezine ismini vererek genişletiyor. Türk Telekom Prime Espressolab Roastery, sevilen sanatçıların konserleri, workshoplar, atölyeler ve kültür sanat etkinlikleriyle İstanbulluların yaşamına değer katmaya devam ederken, Prime müşterileri bu etkinliklerde birçok farklı ayrıcalığın keyfini sürecek.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun inovatif ürün ve hizmetler sunuyoruz. Türk Telekom Prime ile interneti bol tarifelerden, yüksek hızlı ev internetine, seyahatten e-ticarete, otoparktan araç kiralamaya kadar birçok farklı alanda müşterilerimizin hayatına değer katıyoruz. Uzunca bir süredir Espressolab noktalarından müşterilerimize her hafta hediye kahve ayrıcalığımız da devam ediyor. Buna ek olarak workshoplar ve çeşitli etkinliklerle Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezlerinden biri olan Espressolab Roastery şubesi, yeni adıyla Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de konserlerden, kahve workshoplarına ve film gösterimlerine kadar birçok etkinlikte Türk Telekom Prime müşterilerine özel ayrıcalıklar sağlıyoruz. Ayrıca Türk Telekom Prime müşterileri Espressolab online mağazasında tüm ürünlerde yüzde 30 indirim hakkına da sahip durumda. Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de artarak devam edecek kültür sanat etkinlikleri, workshoplar, atölyeler ve birbirinden farklı deneyimler sunan aktivitelerle İstanbulluların hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Espressolab Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, "İki yıl önce İstanbul Merter'de 6000 metrekare kullanım alanı Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezi olarak Espressolab Roastery'i hayata geçirdik. Burayı tasarlarken bir kahve deneyim merkezinin çok ötesinde, şehre değer katacak kültür sanat ve yaşam alanı olmasını arzu ettik. Yılda 4 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığımızı düşünürsek bunu da büyük ölçüde başardık. Merter'de yılda 500'den fazla kültürel aktivite ile İstanbul'a değer katan bir alan yarattık. Espressolab Roastery'de organize ettiğimiz; yoga, pilates, stand-up, tiyatro, sinema, konser, workshop ve atölyelerin birçoğu ücretsiz olarak gençlerle buluşuyor. Oluşturduğumuz co-working alanlar ile öğrenciler ve uzaktan çalışan birçok genç ücretsiz çalışma alanlarının tadını çıkarıyor. Şimdi ise Türk Telekom Prime ile yaptığımız iş birliği ile daha fazlasını çok daha geniş kitlelere sunmaya hazırlanıyoruz. İstanbul'a ve gençlere değer katan bu adımı atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom Prime'ın sunduğu değerli destekle, misafirlerimize daha fazla kültür ve sanat etkinliklerini ücretsiz sunacağız. Bu iş birliğiyle hem kahve severler hem de markamız için heyecan verici bir dönemin kapılarını araladık" dedi.

Kahvesever ve Primelılar "Türk Telekom Prime Espressolab Roastery"de buluşuyor

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Espressolab şubelerinden olan ve 'Türk Telekom Prime Espressolab Roastery' olarak ismi yenilenen deneyim merkezinde düzenlenecek konserler ve etkinliklerde özel ayrıcalıklar Türk Telekom Prime müşterileri ile buluşuyor.