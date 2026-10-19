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Giriş Tarihi: 19.10.2026 18:12 Son Güncelleme: 19.10.2026 18:14

Konya'da dehşet! Kahvehanede ateş açtı! 1 ölü

Konya’nın Akşehir ilçesinde husumetlisinin kahvehanesine gelen Hasan Hüseyin Ş.’nin tüfekle rastgele ateş açması sonucu müşterilerden İbrahim Aktaş (33) hayatını kaybederken, Musa Yaşar ise yaraladı.

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Konya’da dehşet! Kahvehanede ateş açtı! 1 ölü
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Olay, Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'nda bulunan kahvehanede meydana geldi. Hasan Hüseyin Ş., iddiaya göre aralarında husumet bulunan F.Ş.'ye ait kahvehaneye elinde tüfekle geldi. Çıkan tartışma üzerine Hasan Hüseyin Ş., tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu kahvehanede müşteri olarak bulunan İbrahim Aktaş ve Musa Yaşar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Kocaeli'nden ailesini ziyarete geldiği öğrenilen İbrahim Aktaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Musa Yaşar ise hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı Hasan Hüseyin Ş. İse kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KONYA
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Konya'da dehşet! Kahvehanede ateş açtı! 1 ölü
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