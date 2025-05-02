Kahvehanede bakılan köpeği bastonla darp etti: O anlar kamerada!

"SÜTLE, EKMEKLE BESLEDİK"

Kahvehane çalışanı Yavuz Gündağ da köpeğin bağırışıyla olayın farkına vardıklarını belirterek, "Biz köpeğin çığlığıyla olayın farkına vardık asıl. Gelip kamerayı kontrol ettik. İlk başta giriyor kapıyı kapatıyor ve ardından bastonuyla köpeğe vurmaya başlıyor. Etrafı gezip yakalamaya çalışıyor, iki üç kez daha vuruyor. Sonra bir bidonun arkasına sıkıştırıyor ve kafasına vuruyor. Bu köpeğe biz sürekli burada bakıyoruz. 5 aydır bizde kalıyor. Yılbaşından beri bakıyorum, büyüttüm, süt verdim, ekmek verdik. Ben ilk gördüğümde görüntüleri çok kızdım. Yapan kişiye de vurmak istemedim, vursaydım suçlu duruma düşecektim" diye konuştu.