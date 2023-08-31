Kahvehanede çatışma: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul Güngören'de bir kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, kahvehaneye gelen bir grup silahla etrafa rastgele ateş etti. O sırada kahvehanede bulunan kişiler de karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Olayda Burak Kan ve Servet Aytaş (59) yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek delil toplama çalışması yaptı. Burak Kan ve Servet Avcı'nın cesetleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı.Ölenlerden Servet Aytaş'ın çatışma sırasında sokaktan geçerken kurşunlara hedef olduğu belirtildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D.'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.