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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Kakava’ya rekor katılım

Kakava ateşi Sarayiçi’nde yakıldı. Romanlar ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 120 bin kişi, Kakava ateşi etrafında doyasıya eğlendi

UMUT IŞIK
Kakava’ya rekor katılım
Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve "baharın müjdecisi" olarak kabul edilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl ziyaretçi rekoru kırdı.
Yurtiçi, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen yaklaşık 120 bin kişi, cuma günü Kakava ateşinin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nı doldurdu.
Edirne Belediye Bandosu'nun konseri, halk oyunları ekibinin Roman Dans Gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu. Oteller tamamen dolarken, binlerce kişi alanda kurdukları çadırlarda geceledi.
Bir tür eski pagan inanışına dayanan Kakava'nın geçmişi 1400 yıl öncesine uzanıyor. Ateş ritüeliyle insanlığın, üzerindeki kötülüklerden arınacağına inanılan gelenek, farklı topluluklarda "Hıdırellez", "Nevruz", ya da "Bahar Bayramı" adıyla kutlanıyor.

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Kakava’ya rekor katılım
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