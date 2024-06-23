Kaldırımda yürüyen gençlerin öldüğü korkunç kazada 3 sürücü de tutuklandı!

İzmit İlçesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde, 20 Haziran akşamı meydana gelen feci trafik kazası iddialara göre şu şekilde gelişti. G.K. yönetimindeki cip, S.A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kraan ve Ayberk Erkut'a çarptı ve ardından bir duvara çarparak takla attı.

Olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerin yapmış olduğu kontrollerde, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden yeni mezun olan ve kısa bir süre önce çalışmaya başlayan Muhammed Ali Kraan (24) ve yurt dışında iki yıl tıp eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek üniversite sınavına hazırlandığı öğrenilen Ayberk Erkut(21)'un hayatını kaybettiği belirlendi.

3 SÜRÜCÜDE TUTUKLANDI

Kaza sonrasında, 3 ayrı araç sürücüsü gözaltına alınırken, Erkut'un cenazesi Kocaeli Başiskele İlçesi Tınaz Tepe Orta Camiinden kaldırılarak Ayazma Kent Mezarlığında toprağa verildi.Kraan'ın cenazesi ise İstanbul Esenyut'ta toprağa verildi Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen sürücülerden G.K. trafik kazası sonucu taksirle ölüme sebebiyet vermek S.A ve İ.O.'nın ise kazaya sebebiyet vermek, hatalı sollama yapmak suçlarından adliyeye sevk edildi.Cip sürücüsü G.K. trafik kazası sonucu taksirle adam öldürme suçundan, S.A ve İ.O. kazaya sebebiyet vermek ve hatalı sollama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.