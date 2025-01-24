Kalem şeklinde suikast silahları ve yüzlerce mermiyle yakaladılar

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. "Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve İş Yerlerine Silahla Ateş Etmek" suçlarına karışan, silahlı suç örgütlerini organize eden ve geçmişte işledikleri suçlardan dolayı tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve aranan kişilerin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 102 ruhsatsız tabanca, 321 şarjör, iki otomatik tabanca, kalem şeklinde suikast tabancaları, bir suikast tabancası, iki bin 102 mermi, 10 av tüfeği ve çok sayıda uzun namlulu tüfek parçası ele geçirildi. 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dört kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

EMNİYETTE MEDYAYA SERGİLENDİ

Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız; ele geçirilen silahları ve diğer suç unsurlarını inceledi ve basına açıklamalarda bulundu. Selami Yıldız "Vatandaşlarımızın canına ve malına kast eden şer odaklarına karşı ve organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İdris Kaya ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Alperen Süer hazır bulundu.