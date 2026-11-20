Türk medyasının duayeni ve SABAH Gazetesi'nin usta yazarı Hıncal Uluç aramızdan ayrılalı dört yıl oldu. 32 yıl boyunca SABAH Gazetesi'nde kaleme aldığı yazılarla okurlarıyla güçlü bir bağ kuran Uluç, sporun ötesine uzanan gazeteciliği, kültür sanattan gündelik hayata, toplumsal meselelerden futbola uzanan geniş ilgi alanı ve kendine özgü anlatımıyla Türk basınında ayrıcalıklı bir yer edindi.

HAYATI KÖŞESİNE TAŞIDI

Kalıplara sığmayan bakış açısı, keskin gözlemleri ve kendine özgü anlatımı sayesinde yalnızca skorları ve maçları değil, bizzat hayatı ve kent kültürünü de köşesine taşıdı. Uluç, ardında binlerce yazı ve unutulmaz bir gazetecilik mirası bıraktı. Cesareti, polemiklerden kaçınmayan üslubu ve düşündüğünü söylemekten çekinmeyen tavrıyla Babıâli'nin dev çınarlarından biri olarak anılan Uluç'un ismi ve yol göstericiliği, bugün medyanın farklı alanlarında yaşatılıyor. Mesleki birikimi ve hayat tecrübesiyle genç gazetecilere kapılarını açan, pek çok meslektaşına "Ağabey" olan Uluç'un yetiştirdiği yüzlerce öğrenci, meslek ilkelerini ve gazetecilik tutkusunu özveriyle sürdürmeye devam ediyor.