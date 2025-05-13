Esila Ayık ile arkadaşlarına 4 yıl 8 ay hapis istemi: Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanacaklar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede, 8 Nisan 2025 günü saat: 19.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan Festival Park Etkinlik alanında 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa katılan ve ellerinde suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektiren şahısların, Arda Ögüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olarak tespit edildiğinin ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

ÖNCE FOTOĞRAF SONRA EYLEM

Şüphelilerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hareket içeren dövizleri ellerinde tutmak suretiyle fotoğraf çektirdikleri ve 8 Nisan 2025 tarihli görüntü izleme ve tespit tutanağı ile şüphelilerin pankart ve dövizlerle fotoğraf çektirdiklerine dair görüntülerin tespit edildiği kaydedildi.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Şüpheli Esila Ayık'ın savunmasında, programa fotoğraf çekmek amacıyla gittiğini, alanda pankartı tanımadığı birinden kendisinin aldığını ve elinde tuttuğunu, herhangi bir kişinin kendisini zorlamadığını, o ortamda fotoğrafının olmasını istediği için fotoğraf çektirdiğini, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi. şüpheli Arda Öğüşlü'nün ise 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa konser için katıldığını, 'Yağız' olarak hatırladığı kişinin eline pankartı verdiğini, kendisinin de havaya kaldırarak tuttuğunu, suç teşkil ettiğini bilmediğini, arkadaşlarının ısrar etmesi üzerine gittiğini, yüzüne taktığı baff'ı havanın soğuk olması nedeniyle taktığını, suçlamayı kabul etmediğini anlattığı belirtildi. şüpheli Mehmet Efe Erdoğan'ın da savunmasında, 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa konser için katıldığını, görüntü tespit tutanaklarındaki kahverengi sırt çantalı kişinin kendisinin olduğunu, tanımadığı bir şahsın eline pankartı verdiğini, pankartı okumadığını, Arda isimli arkadaşının da olduğunu, suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği açıklandı.

43 ŞÜPHELİYE 4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, yapılan inceleme ve değerlendirmelerde şüphelilerin üzerlerine atılı suça konu eylemi Cumhurbaşkanını tahkir kastı ile yaptığı, paylaşımının düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelilerin, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunu işlediklerinin deliller ile tüm soruşturma dosyası kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, ayrı ayrı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamenin, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 3 şüphelinin de yargılanmasına başlanacak.