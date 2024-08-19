Kalp krizi geçirdiği belirtilen kadın cinayet kurbanı çıktı

Kocaeli'de kalp krizi geçirdiği belirtilerek getirildiği hastanede hayatını kaybeen kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine gözaltına alınan erkek arkadaşı emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olay, önceki gün Körfez ilçesinde meydana geldi. Nuhbe Yılmaz'ın Atalar Mahallesi'ndeki evinde fenalaşarak kalp krizi geçirdiği ihbarını alan acil sağlık ekipleri, adrese giderek kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı halde hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Doktorların, kadının ölümünü şüpheli bulmaları üzerine Yılmaz'a detaylı otopsi yapıldı. Otopside kadının boğazının sıkılması sonucu boğulma sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Nuhbe Yılmaz ile kavga ettiklerini ve kadının boğazını sıktığını itiraf eden C.Y.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nuhbe Yılmaz'ın cenazesi dün Körfez İlimtepe Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.