Haberler Yaşam Haberleri Kalp krizi geçiren 10 yaşındaki İsmail hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 7.10.2023 02:09

Kalp krizi geçiren 10 yaşındaki İsmail hayatını kaybetti

Aksaray'da, okulda yemek sırasında beklerken aniden fenalaşan 5'inci sınıf öğrencisi İsmail Bozlak (10), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bozlak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi

DHA
Kalp krizi geçiren 10 yaşındaki İsmail hayatını kaybetti

Olay, saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 11. Bulvardaki Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmail Bozlak, okulun yemekhanesinde öğle yemeği için sırada beklerken bir anda yığıldı.

Öğretmenleri ile okuldaki hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail Bozlak, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Bozlak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmail Bozlak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü de İsmail Bozlak için taziye mesajı yayınladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 30 terör hedefi imha edildi
HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Türkiye'yi karaladı! PKK'ya destek çıktı
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
Mezarlıkta panik anları! Oğlunun kabrinin son halini görünce yığıldı kaldı!
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Özhaseki duyurdu: "Yerinde Dönüşüm"de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
SON DAKİKA | HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalp krizi geçiren 10 yaşındaki İsmail hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA