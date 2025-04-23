Kalp krizi geçiren komiser kurtarılamadı

Bir halı sahada arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan komiser Göksel Özay (49) aniden fenalaşarak yere düştü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özay, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Göksel Özay, yaklaşık 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Üç çocuk babası Göksel Özay'ın yarın İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ise yaptığı açıklamada, "Merhum personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerini kullandı.