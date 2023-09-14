Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Raşit Aydoğan (36), geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Raşit Aydoğan için bugün Buruk Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

VALİ TÖRENE KATILDI

Cenaze törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve meslektaşları katıldı. Raşit Aydoğan'ın çocukları törene katılmazken eşi Gülşah, annesi Hatice ve babası Cumali Aydoğan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Aydoğan, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.