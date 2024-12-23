Kalpazanlardan pişkin savunma

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz yıl polis ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin piyasaya sahte döviz sürecekleri ihbarı üzerine çalışma başlattı. Geçen yıl 22 Mayıs günü plakası bulunmayan bir motosikletle gelen Sait H. (23) olay yerinde yakalandı. Şüphelinin elindeki çantanın içerisindeki 100 dolarlık banknotlardan oluşan 2 milyon Doların da olduğu; yaklaşık 70 milyon TL sahte para ele geçirildi. Sait H'nin paraları kendisine getiren kişinin Cuvan R. (35) olduğu belirtmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Sait'in paranın Cuvan'a ait olduğunu, Şüpheli Cuvan'ın da paranın Sait'e ait olduğunu belirtti. Şüpheliler, "Düğünde paraları oynasın diye çocuklara dağıtacaktık" diyerek kendilerini savundu. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı. Şüpheli Sait H. hakkında 'Parada sahtecilik', 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan 17 yıl, Cuvan R. için 'Parada Sahtecilik Suçu'ndan 5 yıl istemiyle dava açıldı.