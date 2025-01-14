Kalyon Holding’den Aziz İhsan Aktaş ile ortak uçak iddialarına yalanlama

Kalyon Holding'den yapılan açıklama şu şekilde;

Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Aziz İhsan Aktaş isimli şahısla ilgili çıkan haberlerde, bahsi geçen kişinin Kalyon Holding ile ortak özel uçağa sahip olduğuna yönelik iddialar tamamen gerçek dışı ve asılsız olup, Kalyon Holding'in söz konusu kişi ile herhangi bir ilişkisi/ortaklığı hiçbir zaman olmamıştır.

Diğer taraftan; Kalyon Holding'in havacılık sektöründeki tek şirketi KLY Hava ve Deniz Turizmi A.Ş, %100 Kalyon Holding sermayesiyle kurulmuş bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yukarıda bahsi geçen konuyla ilgili yapılacak haber çalışmalarında bilgi karmaşasını önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklamamızı dikkate almanız ricasıyla bilginize sunarız.