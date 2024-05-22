Kalyon Kültür’de ressam Kenan Işık’ın ’Zamanın Ardında İstanbul-Roma’ sergisi açıldı

Serginin küratörlüğünü yapan Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora, sergide yer alan eserlerin İstanbul'un güncel ve tarihi dokusuna yönelik olduğunu belirterek "Kenan'ın kendi zihninden birleştirdiği zihinsel manzaralarla gerçek manzaraların kesişmesinden oluşan eserler.







İki şehrin ortak DNA'sına yönelik döküm. İstanbul hepimiz için önemli bir şehir tabii ki. Hepimizin yaşadığı hepimizin ilham aldığı bir şehir. 3 İmparatorluğa ev sahipliği yapan bir şehir. Dolayısıyla da hepimizin kalbinde yeri ayrı bir şehir. Ama biz bir farkındalık yaratmak istedik Kalyon Kültür olarak. Neleri kaybettik kent dokumuzdan neleri gelecek kuşaklara aktarmak bizim elimizde. Aslında Kenan Işık sergisiyle tam olarak bunu göstermeye çalışıyoruz" dedi.





HALA ÖĞRENİYORUM, HALA GELİŞİYORUM

Sanata yöneliş hikayesi ile sergiye hazırlanış sürecini anlatan Ressam Kenan Işık, "İçeride bir malzeme zenginliği göreceksiniz. 150 yıllık bazı çerçeve, kağnı tekerleği ve benzeri birçok şey göreceksiniz. Beton yığını göreceksiniz, toprak, kil buluşması göreceksiniz. Yağlı boya, akrilik boya, zift, duvar göreceksiniz.





Bunların hepsi planlı yapıldı. Benim sanatçı olarak en büyük zenginliğim malzeme bilgimdir. Hala öğreniyorum, hala gelişiyorum. Ben bir arayış içerisinde değilim. Hiçbir zaman olmadım. Ben sadece daha iyi ne sunabilirim derdindeyim. Küratörüm Aslı Hanım ile birlikte, hikaye, tarih ve sanatı birleştirdik. Dünyadaki en büyük eksikliği de sanatta buldum" diye konuştu.





İSTANBUL'DAN SONRA ROMA'DA SERGİLENECEK

Kalyon Holding Yönetim Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon ailesi olarak 80 yıldır, Türk toplumunun değerlerine sorumlu bir aile olarak hizmet verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Kalyon Vakfı'nın asıl amacı geçmişe vefa geleceğe değer. İyilik sahada prensipleriyle ihya çalışmalarını devam ettirmektir. Sergiler yapmak, tarih ve edebiyat söyleşileri yapmak. Çeşitli sanat eğitimleri, sokak hayvanlarını barındırma noktasında çalışmalar.







Sürdürebilirlik, çevre ve birçok alanda sosyal Reyhan hanımın başkanlığında faaliyetler gösterilmektedir. Bugün Sayın Kenan Işık'ın hazırladığı, ev sahipliğini yaptığımız 'İstanbul-Roma' sergisini açacağız. Bir sonrasında Roma'da 'Roma'dan İstanbul'a' diye bu sergiyi de açacağız Allah'ın izniyle. İki şehrin tarihi bağlarına yeniden ışık tutacak."

İstanbul Valisi Davut Gül ise "Kültür sanatın gelişmesi için sermayenin birikmesi lazım. Zenginlikle varlıklı olmak arasındaki temel fark şu: Çok paranız olur, tapu kayıtlarınız çok fazla olur, aracınız olur. Buna benzer çeşitli göstergeler olur. Bu varlıklı olduğunuz anlamına gelir.







Bunları birileriyle paylaştığınızda, toplumla paylaştığınızda o zaman zenginsiniz anlamı çıkar. Dolayısıyla Kalyon Holding'in bu milletin değerleriyle birlikte, bu milletin içinden gelerek hem sanata hem kültüre hem sosyal sorumluluk projelerine destek vermesi her türlü takdirin üzerinde" şeklinde konuştu.





BARIŞ GELDİKTEN SONRA GAZZE'DE SERGİ AÇACAĞINA İNANIYORUM

Konuşmaların ardından Vali Davut Gül, eşi Gülden Gül, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve ressam Kenan Işık kurdele keserek serginin açılışını yaptı.







Cemal Kalyoncu kurdele kesimi öncesi "Bugün burayı açıyoruz, daha sonra Roma'daki sergiyi açacağız. Kenan Işık'ın konuşmasında değindiği gibi inşallah barış geldikten sonra Gazze'de bir sergi açacağına inanıyorum" dedi.

Ressam Kenan Işık, sergiyi gezdirdiği Vali Davut Gül ve beraberindekilere, eserleriyle ilgili bilgi verdi. Sergi, 13 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.